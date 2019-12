Acea Run Rome, tutta nuova la maratona della Capitale: ecco quando si correrà

NOVITÀ STAFFETTA - Domenica mattina grande novità, per la prima volta a Roma grazie alla staffetta Run4Rome Relay, tutti potranno correre la maratona, basterà unirsi in un team da 4 persone e sognare il traguardo sui Fori Imperiali. 10 km circa per ogni componente della squadra, l’unione che fa la forza, anche i neofiti o tutti coloro che amano correre distanze meno impegnative della 42 km, possono così recitare da protagonisti. Scarpette da corsa allacciate e pronte già il sabato con la Fun Run, la stracittadina da 4,5 km tutta nel centro storico che sarà una grande festa per tutti, dai bambini in passeggino fino agli adulti, famiglie e gruppi di amici, corridori e camminatori. Saranno sorrisi e selfie, sarà un modo per ritrovarsi e stare bene abbracciando la città e le sue vie più belle.



EXPO – Situato presso Ragusa Off, location nata dal recupero degli immobili Atac di maggior prestigio, l’Expo-Village Acea Run Rome The Marathon sarà per due giorni, venerdì 28 e sabato 29 marzo, la casa dei runner e di tutti i partecipanti. Un’area di 4mila mq, previsto un passaggio di oltre 30mila persone e tante attività quali convegni, presentazioni, oltre al ritiro pettorali e pacco gara. PANTHEON PER MEDAGLIA – La medaglia è il simbolo della vittoria, il premio della fatica del maratoneta che ha corso per 42,195 km, sarà custodita nelle case di tutto il mondo dei partecipanti. La medaglia creata in occasione della prima edizione della Acea Run Rome The Marathon è unica, irripetibile ed è legata a uno dei simboli più conosciuti e iconici della città eterna. La forma circolare perfetta della medaglia infatti ci ha permesso di elaborare una creatività che fosse in grado di rendere omaggio a uno dei monumenti più importanti della città eterna: il Pantheon. Il Pantheon è un monumento eterno quasi magico, grazie alla leggenda legata alla sua cupola, ed è ricco di valori positivi poiché fu costruito in onore di tutti gli Dei. La sua storia rievoca l’eccellenza e per questo rappresenta il perfetto simbolo da donare a tutti i maratoneti che lasceranno un segno a Roma.



GET READY – 18 gli incontri previsti con Acea Run Rome The Marathon Get Ready, da dicembre fino al giorno della maratona, una delle più grandi novità di questa edizione, mai avvenuto in passato. Eventi che accompagneranno i runner romani, gratuiti e per tutti, sia per chi è un neofita e ha poca esperienza con la corsa, sia per chi ha già corso magari tante maratone. Momenti di festa, di gioia, di musica grazie a Radio Globo, condivisione di allenamenti e tanti nuovi amici e consigli grazie a due testimonial romani che sono due grandi campioni. Lei è Franca Fiacconi, vincitrice della Maratona di Roma 1998 e unica donna italiana ad aver trionfato sulle strade della New York City Marathon, lui è Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo di ultramaratona 100 km e tante volte finisher della maratona a Roma sotto il Colosseo. A guidare Acea Run Rome The Marathon Get Ready tre validi coach professionisti: Andrea Giocondi, che con la sua storia di atleta olimpico può raccontarci quanto sia importante la determinazione; Diego Camilli, responsabile-allenatore del “Circolo Due Ponti” di Roma per la sezione Triathlon e Atletica Leggera (Fondo e Mezzofondo) e Presidente-Allenatore della società “ASD Zona Cambio” sez. Triathlon e Running (Fondo e Mezzofondo) e Isabella Calidonna, un’inguaribile romantica, innamorata del binomio sport e cultura. Training che si terranno sia in quattro dei circoli sportivi più esclusivi della Capitale, sia nelle quattro zone principali di Roma come il primo, quello d’apertura a Ponte Milvio, poi vi sarà Villa Borghese, Ostia, Roma Sud e Centocelle. Vi saranno anche due eventi ArcheoRunning, corse-camminate per il centro storico accompagnati dalla guida turistica Isabella Calidonna. Acea Run Rome The Marathon ringrazia le seguenti strutture per la fattiva collaborazione: Villa York Sporting Club, Forum Sport Center, Maximo Sport & Fitness, Due Ponti Sporting Club, Centri Dabliu.



SPONSOR – Acea Run Rome The Marathon ringrazia il title sponsor Acea, lo sponsor tecnico Joma – che a breve svelerà le nuove maglie, il media partner Radio 105, l’official electric car Nissan, il media partner romano Radio Globo, il nutrition partner SIS Science In Sport e l’official water Acqua San Benedetto.

Corri per Roma e fai correre tutta, questo è il vero grande obiettivo del 29 marzo 2020, data ufficiale della nuovapresentata al Museo dell'Ara Pacis. Già nel nome e nel logo s'intuisce il nuovo progetto, nuove energie, tanta voglia di far vedere che Roma ama lo sport e in particolare il running.Unacon decine di migliaia di atleti, metà dei quali provenienti da centinaia di nazioni, ma anche grande attenzione ai romani e a Roma, città unica al mondo per fascino, monumenti, storia, Patrimonio dell'Unesco. Tutta nuova l'organizzazione affidata a Infront, Corriere dello Sport - Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. A sancire l'avvio del nuovo progetto Acea Run Rome The Marathon è stata oggi la Sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme all'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. Ufficializzato Acea quale title sponsor della maratona capitolina con la sua Presidente Michaela Castelli, presenti anche Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy, Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport - Stadio ed Enrico Castrucci, Presidente di Italia Marathon Club.«Siamo davvero orgogliosi di poter presentare, insieme agli organizzatori vincitori del bando pubblico, la rinnovata Maratona di Roma, oggi. Orgoglio che si palesa perché, dopo anni di inerzia e indifferenza, abbiamo riportato sotto la nostra Amministrazione un evento sportivo di altissimo livello bandendo un avviso pubblico, così come previsto dalla legge. La rinnovata sinergia fra organizzazione e Roma Capitale saprà trasformarla in pochissimo tempo nell'evento podistico più rappresentativo d'Italia, simbolo della Capitale e ancora di più un vanto per la nostra Amministrazione», dichiara l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.