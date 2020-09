Giochi di Roma 1960, l'impresa scalza di Abebe Bikila compie 60 anni

«In amarico il mio nome significa “fiore che cresce”. Io sono questo fiore che è stato privato dell'acqua e che deve correre per crescere. Ho allungato la gamba sinistra e subito dopo quella destra, perché la corsa è una cosa naturale, che il mio corpo manterrà sempre nella sua memoria. La corsa si può interrompere, ma non si dimentica». L'essenza interiore di Abebe Bikila emerge dal libro Vincere a Roma (Edizioni 6th and 2nd) che lo scrittore francese Sylvain Coher ha appena dedicato all'atleta etiope che il 10 settembre 1960 vinse la maratona ai Giochi Olimpici di Roma. Un racconto tutto in prima persona, suggestivo ed evocativo, sull'impresa di 60 anni fa che rappresenta uno degli eventi simbolo dell'intero ventesimo secolo. Perché nel trionfo di Abebe (che in realtà era il cognome) Bikila (nome di battesimo) si intrecciano infatti storia (anche tragica), arte, immagine, cultura millenaria, oltre che un classico che ogni tanto riaffiora nello sport: lo sconosciuto che batte tutti.



I pensieri di Abebe puntellano tutti i 42 km e 195 metri. Sgorgano dalla mente, dall'anima, dal cuore, dalle viscere, dai muscoli, dalle ossa, dagli arti. E soprattutto dai piedi. Nudi. Che percorrono l'asfalto e i sampietrini di Roma come se fossero gli altipiani che solcava in lungo e in largo in gioventù. «La pietra è calda e soave come una pelle, perché il suolo racchiude i princìpi della vita: il fuoco e l'acqua, da cui veniamo e a cui torneremo». A piedi nudi, anche se così «corrono solo i bambini e i poveri», è in autentica simbiosi con Roma. Sentimento, ma anche una precisa scelta tecnica, suggerita dall'allenatore svedese Onni Niskanen, chiamato spesso «papà» da Abebe Bikila. Che, alla terza maratona nella vita, da sostituto di un altro atleta etiope infortunato, vola solitario con il numero 11 a conquistare, con la miglior prestazione mondiale (2h15'16”) il primo oro ai Giochi Olimpici per un paese africano. Ad Amsterdam nel 1928, la maratona era in realtà già stata vinta da Boughera El Ouafi, ma l'Algeria era ancora una colonia della Francia.



Abebe Bikila si inserisce proprio nel processo con il quale l'Africa si sta affrancando dal dominio dei Paesi europei. E c'è anche da guardare indietro nel tempo, per l'Etiopia. «Vincere a Roma sarà come vincere mille volte»: parole di sprone pronunciate da Hailé Selassié, a 24 anni dalla presa di Addis Abeba da parte delle truppe dell'Italia fascista, per soddisfare le velleità imperiali di Benito Mussolini. Il 28enne Bikila fa parte della polizia proprio del negus. Con la sua rivincita pacifica, passo dopo passo, diventa in Etiopia un eroe nazionale.



Il resto è tutto nello scenario magico e irripetibile di una Roma notturna, dell'omaggio ai monumenti della Città Eterna, con partenza dal Colle Capitolino ed arrivo sull'Appia Antica, sotto l'Arco di Costantino. Sullo sfondo millenni di storia, arte e cultura. Ma nessuna distrazione per la guardia del corpo Abebe Bikila, che nei giorni prima di quel 10 settembre 1960 si era studiato minuziosamente e maniacalmente il percorso. Per guadagnarsi l'imperitura memoria. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 07:00

