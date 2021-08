Oggi, 25 agosto 1991, trent'anni fa: Bugno, i fratelli Abbagnale, Idem, Capirossi e Luca Sacchi tutti insieme. Il giorno perfetto dello sport e dell'Italia prima di Tamberi-Jacobs

Il 25 agosto 1991 è stato il giorno perfetto. Quello che tutti gli appassionati e i giornalisti sportivi sognano da sempre. Un giorno che sembrava irripetibile e che invece è stato superato nella gloria, dall’ormai indimenticabile 1 agosto scorso del doppio oro di Tamberi-Jacobs ai Giochi di Tokyo. Eppure quel giorno perfetto, oggi, esattamente3 30 anni fa, è restato per sempre nei ricordi degli sportivi veri.

L’estate sta finendo e domenica 25 agosto 1991 sono tutti al mare per uno degli ultimi bagni della stagione. Ricordare quel giorno è un atto di fede, di passione. Di puro amore per lo sport. A metà mattinata c’è già Loris Capirossi che vince a Brno il Mondiale delle moto 125. Ancora di mattina, da Tokyo, Mondiali di atletica leggera, con la finale stellare dei 100 metri piani, che vince Carl Lewis con il record del mondo (9”86). Una finale indimenticabile: Burrell 2°, Mitchell 3°, Christie, Friederiks, Stewart tutti sotto i 10”. A ora di pranzo scocca il momento magico di Peppe e Carmine Abbagnale che vincono il settimo mondiale di canottaggio nel due con a Vienna, guidati da Peppino Di Capua. E c’è da impazzire per la mitica telecronaca Rai di Gian Piero Galeazzi. E’ il giorno perfetto, il giorno dei giorni dello sport, c’è pure spazio per Josefa Idem che vince il bronzo ai Mondiali nella canoa K1 500 metri, prima volta da atleta italiana. E c’è un giovanissimo Michael Schumacher (a settembre esce l’atteso docufilm su di lui) che esordisce in Belgio, con la sua Jordan in Formula 1, mentre Ayrton Senna vince facile. Nessuno immagina che quel gran premio del Belgio passerà alla storia proprio per la prima volta di Schumi.

Mentre i Mondiali di atletica impazzano, finiscono proprio il 25 agosto gli Europei di nuoto ad Atene. Un incrocio di sport magico che raramente accade. L’Italia acciuffa un ultimo splendido bronzo con Luca Sacchi nei 200 misti. Ma il bello arriva nel tardo pomeriggio ed è tutto per l’Italia. Gianni Bugno è mondiale di ciclismo a Stoccarda, su Rooks e Indurain. A braccia alzate, tranquillo. Anche troppo, visto che rischia di essere superato proprio sulla linea di arrivo. Ma vince, trionfa. Un anno dopo proprio Bugno si ripeterà conquistando ancora il Mondiale in Spagna. Non c’è il calcio, con la serie A che inizia sette giorni dopo, il 1 settembre 1991. Ma che importa. Il 25 agosto 1991 è il giorno perfetto per chi ama lo sport. Trent’anni anni dopo siamo qui a festeggiarlo e a commuoverci un po’ per quella domenica magica, indimenticabile, oggi seconda solo a quella meravigliosa, vissuta il 1 agosto scorso. E’ valsa la pena aspettare trent’anni…

