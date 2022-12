di Redazione web

Dopo Milano la stagione del grande padel firmato FIP in Italia continua e ora è la volta di Torino: da oggi e fino a domenica 18 dicembre, al Pala Gianni Asti va in scena la terza edizione delle Cupra Fip Finals, evento conclusivo del circuito della Federazione Internazionale Padel in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

A Torino le Cupra Fip Finals. Binaghi: «In arrivo tv del Padel». Carraro «Italia Paese dove il padel cresce di più e meglio»

Cupra Fip Finals, le dichiarazioni

«Il padel è uno sport che sta riscuotendo un successo sempre maggiore e si sta diffondendo trasversalmente nella popolazione, promuovendo stili di vita sani e attivi – afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca –. Si tratta di un’azione virtuosa, quella di incentivare un’attività fisica di base accessibile a tutti, che come Regione abbiamo sempre caldeggiato. È un orgoglio, quindi, poter ospitare una sfida internazionale di questo tipo sul nostro territorio. Come Regione Europea dello Sport abbiamo portato in Piemonte decine di eventi e siamo sicuri che la ripartenza post-pandemia non si è ancora esaurita».

«Quella di Torino non è una scelta casuale, ma obbligata – le parole dell’assessore allo sport del Comune di Torino Mimmo Carretta –. Torino, nel padel, ha numeri importanti, come è importante costruire eventi rispetto a uno sport che sta crescendo così tanto. Questa è una città che ha voglia di sport, di tennis e di padel. Ci vedremo al Pala Asti e potremo percepire il calore della città per uno sport entusiasmante».

Le Cupra Fip Finals, dopo due edizioni disputate in Sardegna, approdano quindi a Torino: «È da un anno che avevamo il sogno di portare qui questo evento – sottolinea il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro –. Si conclude un 2022 da record, con numeri a livello internazionale inimmaginabili fino a qualche anno fa, ma è solo un punto di partenza. Questo per noi è il tour più importante, perché ci permette di rendere il padel uno sport globale. Solo in queste Finals ci sono 180 tra atlete e atleti di 18 Paesi diversi, numeri che ci fanno ben sperare per il futuro. L’Italia è il Paese dove il padel cresce di più e cresce meglio. Grazie al lavoro fatto in Italia, quella del padel non è una moda, ma una realtà. E ringrazio naturalmente Cupra per averci accompagnati in questa crescita».

La conferenza stampa di presentazione delle Cupra FIP Finals rappresenta, per il presidente Angelo Binaghi, la prima uscita pubblica da presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Oltre che l’anno della nuova denominazione, il 2023 sarà anche l’anno delle novità, e di un’ulteriore svolta per questo sport. «Per renderlo ancora più popolare, stiamo costruendo la televisione del padel – spiega Binaghi –. Oltre a Supertennis, ci sarà Superpadel, un progetto in fase avanzata e già deliberato in Consiglio Federale. E poi, consapevoli comunque del gap con gli altri Paesi, vogliamo provare a vincere nel minor tempo possibile. Per questo, nel prossimo Consiglio Federale discuteremo un programma di investimenti nel settore tecnico e nel settore giovanile che raccoglie l’impostazione e le idee che hanno reso il tennis italiano protagonista nel mondo e lo trasporremo nel padel. È inutile parlare di numeri di questo sport, perché ogni volta che si studiano sono già travolti da altri numeri che testimoniano la crescita del padel. Fotografate la classifica dei migliori italiani e rivediamola tra tre anni…».

ROAD TO TORINO

Il circuito Cupra FIP Tour, giunto alla sua quarta edizione (le Finals, nel 2019, non erano previste), nel 2022 ha presentato numeri da record, con ben 125 tornei organizzati e 25 Paesi ospitanti. Tra questi, l’Italia con 14 è seconda per numero di eventi solo alla Spagna con 15. Le novità principali sono state l’introduzione di due nuove categorie: il FIP Platinum aperto a tutti i giocatori di qualsiasi ranking FIP con montepremi di 120mila euro e ben 200 punti per i vincitori e i FIP Promises dedicati ai giovani, con 21 tornei organizzati in un anno.

LA FORMULA DELLE FINALS

La manifestazione, nata per favorire la diffusione del padel e la crescita dei migliori giovani in tutto il mondo, prevede un montepremi di 60mila euro (distribuito in parti uguali tra le coppie maschili/femminili iscritte al torneo), tra i più ricchi nel panorama internazionale. Le coppie vincitrici (maschili e femminili) conquisteranno ben 150 punti del ranking FIP (90 punti i finalisti), preziosissimi in ottica Premier Padel. Il tabellone maschile sarà composto da 28 coppie, di cui quattro provenienti dalle qualificazioni, 14 wild card e dieci in base al ranking FIP, e 19 tra le donne. Le teste di serie numero uno Gonzalo Rubio e Victor Ruiz, quest’ultimo finalista a Milano in coppia con Lucas Bergamini, ma grande attesa anche per i campioni d’Italia Simone Cremona e Marco Cassetta, con quest’ultimo – torinese – che giocherà quindi in casa. Tra le donne, occhio alle spagnole Cortiles e Castello e a Roberta Vinci, campionessa nel tennis che sta vivendo una seconda vita nel padel e che giocherà con Giulia Sussarello. Fari puntati anche su Pappacena-Marchetti e Stellato-Petrelli, con le giocatrici italiane reduci dal terzo posto al Mondiale di Dubai.



CALENDARIO E BIGLIETTI

Dopo le qualificazioni disputate nella giornata di mercoledì, oggi si parte con il tabellone principale. Venerdì 16, dalle 10, via ai quarti di finale, mentre sabato dalle 14 sono in programma le semifinali. Le finali si giocheranno domenica 18, sempre con inizio alle 14. Per la giornata di oggi – ed è accaduto lo stesso per quella di ieri – l’ingresso al palazzetto è gratuito, mentre da venerdì a domenica sarà possibile assistere ai match acquistando i biglietti a questo link https://www.ticketone.it/artist/cupra-fip-finals/. Gli allievi delle scuole Padel-Tennis-Beach Tennis riconosciute dalla FIT di categoria non superiore agli under 18, in possesso di tessera FIT 2022, potranno richiedere l’accesso gratuito per tutta la durata dell’evento. Tutti i match del tabellone principale delle CUPRA FIP Finals saranno trasmessi sul canale YouTube ufficiale della FIP.

