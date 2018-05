XFactor in crisi cerca giudici, Asia Argento al posto di Levante. I dubbi di Manuel Agnelli

Manuel Agnelli: «A XFactor ho fallito. Siamo in trattativa, devo capire il mio ruolo»

MILANO – Per la prossima edizione di Xè previsto un parziale rinnovo del tavolo dei giudici e potrebbe arrivare. Levante infatti ha già confermato la sua assenza, Manuel Agnelli è fortemente indeciso, mentre confermati rimangono Mara Maionchi e il neo papà Fedez.I nomi fatti per i sostituti del cantante degli Afterhours sono stati diversi, dal molto quotato Omar Pedrini, passando per Ermel Meta (poi passato ad Amici) e Neffa, mentre per Levante erano stati fatti i nomi di Carmen Consoni e Francesca Michelin. Negli ultimi giorni invece sta prendendo molto quota un volto inaspettato, quello di. L’attrice infatti secondo gli esperti di gossip sarebbe in trattativa con Sky. Quasi un ritorno, dato che è l’ex dello storico giudice Morgan, con cui ha avuto la figlia Anna Lou.