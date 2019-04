XFactor, Anastasio innamorato: baci con la ragazza misteriosa dai capelli rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è aggiudicato senza troppa fatica la dodicesima edizione di “” ed è stato ospite all'ultimo Festival di Sanremo ed ora, vero nome Marco Anastasio, oltre al successo di pubblico e di vendite sembra aver trovato anche l’amore.Il rapper napoletano già Disco di Platino col suo singolo “La fine del mondo”, è stato sorpreso da “Diva e donna” mentre passeggia a Milano in dolce compagnia. Anastasio infatti è accompagnato da una misteriosa ragazza con i capelli rosa, che riesce a distogliere la sua attenzione dallo smartphone per farsi dare un appassionato bacio.Il nome della fortunata è ancora ignoto, ma la coppia che passeggia a braccetto per le vie del centro non sembra volersi nascondere da occhi indiscreti.