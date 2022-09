X Factor, proposta di matrimonio sulle note di Magnifico con Fedez e Francesca Michielin VIDEO

Dopo una lunga sfilata di artisti, desiderosi di farsi conoscere dai giudici, sul palco di X Factor 2022 - ieri la seconda puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - è entrato in scena l’amore. A fine serata Fedez ha chiamato dagli spalti il giovane Simone, quindi ha cercato la conduttrice Francesca Michielin.

In sottofondo sono risuonate delle note inconfondibili: è l’intro di “Magnifico”, il singolo che i due hanno portato al successo nel 2014. Era una dedica speciale e unica di Simone alla sua fidanzata: una volta arrivati sul palco, come da tradizione il giovane si è inginocchiato e ha tirato fuori dalla tasca l’anello per la proposta più romantica e indimenticabile. E la ragazza, come se fosse un vero giudice di X Factor, ha dovuto dare il suo giudizio, che non poteva che essere il “sì” più bello di sempre.

