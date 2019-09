X Factor cambia location: i live andranno in onda dal Palazzetto dello sport di Monza

X Factor 2019

Giovedì 26 Settembre 2019, 21:01

Dopo ilDa oggi la grande macchina produttiva dello show si sposta nella cittadina per dare il via ai lavori in vista del, che debutterà su Sky ilL'accordo, sottoscritto tra il Consorzio Vero Volley e Fremantle, è stato firmato nel primo pomeriggio di oggi, soltanto dopo aver ottenuto il semaforo verde dall'amministrazione comunale con l'approvazione di una delibera di Giunta.e il conduttore, che questa sera vedremo su Sky Uno per l'hanno finalmente trovato casa.Dal 24 ottobre i Live andranno in onda dal Palazzetto dello sport di Monza, nota anche come Candy Arena. A Monza, per «trasformare» la struttura, arriveranno 300 persone per il montaggio di palco (che avrà una superficie calpestabile di ben 800 metri quadrati) e 200 persone di crew. Monteranno 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall - di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche - e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom.Un allestimento che prevederà 50 metri di binari telecamere, 30 metri di binari telecamere remotati, 15 telecamere - di cui una Dynamicam volante - 20chilometri di cavi, 20 motori a velocità variabile, 40 metri di sipari per ingresso scene, 18 motori kinesys per movimentazione del tetto con 70 luci motorizzate e 500 metri di scenoluminoso. Un trasloco che porterà con sé grandi opportunità di sviluppo per tutta l'area, un accordo di sponsorizzazione con la squadra di Volley che milita in serie A1 e una collaborazione con il Comune di Monza per valorizzare le bellezze della città lombarda