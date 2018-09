Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La seconda puntata diin onda giovedìalle(canale 108), avrà come ospite al tavolo dei giudicifrontman de. Nel backstage, come sempre il padrone di casa. I talenti sono pronti a calcare il palco del talent con il loro carico di emozioni, sogni ed aspettative hanno un unico obiettivo: strappare tre sì ae accedere alla fase successiva.Dai vertici Sky ancora nessun aggoirnamento sul possibile sostituto di Asia Argento, e l'arrivo di Lodo Guenzi potrebbe essere un banco di prova per sperimentare il gradimento del pubblico e proporlo come nuovo giudice durante i Live. Ricordiamo che le puntate che stanno andando in onda sono già state registrate e risalgono a prima dello scoppio dello scandalo sessuale che ha coinvolto l'attrice.In questo secondo appuntamento di "audition" tra i ragazzi che si alterneranno sul palco c’è chi presenta ai giudici la propria versione di grandi hit e chi il proprio inedito, un altro modo di raccontarsi molto personale. Si passa dalla reinterpretazione elegante e raffinata di uno dei brani più famosi di Bob Marley, alla commovente performance su “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla o all’originale mash up di “Bang Bang” nella versione di Dua Lipa con Ariana Grande e Jessie J. Mentre tra gli inediti si fanno notare un giovane rapper che sa che la sua scrittura fuori dal comune è la sua strada e una giovane band che ha nel cassetto quella che si definisce una hit per l’estate.I 4 giudici hanno le idee chiare su cosa stanno cercando: capire e sapere interpretare il brano, al di là di una intonazione perfetta e una personalità matura, sono le carte vincenti per andare avanti nella gara.Prossimi appuntamenti:Le Audizioni: 20 - 27 settembre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)Bootcamp: 4 e 11 ottobre in esclusiva su Sky Uno, (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)Home Visit: 18 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)X Factor 2018 – Live: in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)