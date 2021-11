X Factor, Baltimora - Turning Tables (Adele)

La missione di Baltimora, per il terzo Live Show di X Factor 2021 (ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), non era semplice: per lui, il suo giudice Hell Raton ha scelto un’artista straordinaria come Adele e un pezzo popolarissimo e difficile come “Turning Tables”. Per il giovane cantante la missione può dirsi superata: esibizione impeccabile grazie alla sua voce e alla straordinaria messa in scena del team creativo di #XF2021, Laccio e Shake del Modulo Project. In cassaforte, per Baltimora, il pass per il prossimo Live Show. Immagini concesse da Sky. X Factor è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e Now, sempre disponibili on demand.

