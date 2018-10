X Factor 2018, Manuel Agnelli e Fedez inaugurano i Bootcamp, cinque sedie a disposizione

Grande Fratello Vip, Lisa Fusco eliminata: «Punita per l'amicizia con Barbara D'urso»​

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le Audizioni disono finite e il gioco si fa duro.devono scegliere chi, tra i concorrenti che hanno preso almeno tre Sì, può accedere ai. E sempre questa sera su Sky Uno i giudici scopriranno a chi verranno assegnate le 4 categorie:I giudici si sono riuniti nel grattacielo di Intesa San Paolo per riesaminare i talenti e sceglierne 12 per categorie. Di questi 12 soltanto 5 per categoria potranno volare dritto agli Home Visit.I giudici che per primi scopriranno e formeranno le rispettive categorie saranno Fedez e Manuel Agnelli, che avranno a disposizione anche lo Switch: ciò significa che all’interno della propria categoria potranno far alzare qualcuno tra i talenti già seduti, per permettere a un altro di prenderne il posto. Ma Asia Argento e Mara Maionchi potranno comunque dire la loro.Al termine della puntata ci saranno infine le prime Audizioni di", lo show nello show condotto dasaranno i nuovi giudci del programma televisivo più folle di sempre.