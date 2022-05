X Factor 2022, Ambra Angiolini in giuria: per lei esordio assoluto al tavolo dello show

Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show.

Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni, costantemente sulla cresta dell’onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del pubblico.

Una carriera tra tv, cinema e musica, ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri. E ancora, ha scritto un romanzo (InFame, nel 2020, edito da Rizzoli).

Tutto ciò le ha permesso di conquistare, tra gli altri, un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d'Argento 2017 e un Nastro d'argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro, due CinéCiak d’Oro, il Giffoni Experience Award 2017, i Premi Flaiano e Persefone e, nella musica, quattro dischi di platino.

Quello di Ambra è il secondo nome annunciato per la giuria di #XF2022, dopo quello di Fedez, il cui ritorno al tavolo dello show di Sky prodotto da Fremantle è stato confermato negli scorsi giorni.

In attesa dell’avvio delle registrazioni – a giugno, con le prime Audition che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza – i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 al link xfactor.sky.it/casting. Da queste selezioni emergeranno i protagonisti dello show che sarà poi su Sky e in streaming su NOW a partire da settembre.

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 15:36

