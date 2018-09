X Factor 2018, prossima settimana i Bootcamp. Asia Argento verso la riconferma

Prossimi appuntamenti:

Bootcamp: 4 e 11 ottobre in esclusiva su Sky Uno, (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)

Home Visit: 18 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)

X Factor 2018 – Live: in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)

Giovedì 27 Settembre 2018

Con la quarta puntatachiude leper passare, dalla prossima settimana aioscurata nei promo della prima puntata, brilla come non mai e si conferma il giudice giusto al posto giusto. Oggi poi l'intervista di Fedez a RTL 102.5 , che già sU twitter aveva mostrato il suo sostegno, è un endorcement importante che traghetta la Argento verso la riconferma.L'ultima puntata di Audition fila via liscia senza particolari picchi, anche se una menzione speciale va fatta pergruppo composto da tre ragazzi iraniani che abitano a Firenze.Per i giudici ora inizia il lavoro duro, la generosità delle audition è finita.ora devono selezionare i cantanti che possono sedersi sulle ambite sedie dei bootcamp. Giovedì prossimo, la prima delle due due puntate in cui Asia Argento, sarà parte attiva nella composizione del cast finale. Una decisione non da poco, forse per questo motivo la sua conferma anche per il live sarebbe il giusto riconoscimento di un lavoro ben svolto. La competenza, i ritmi televisivi e la schiettezza della Argento piacciono agli addetti ai lavori e soprattutto al pubblico. Per la Argento l'intervista conpotrebbe essere il volano definitivo per mantenere salda la sua di sedia al bancone dei giudici.