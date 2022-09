Ultima puntata di Audition giovedì sera a X Factor 2022. Solo alcuni hanno conquistato un biglietto per i Bootcamp, per raggiungere così la quota complessiva dei 48 artisti che andranno a comporre le quattro squadre, da 12 concorrenti ciascuna, protagoniste della prossima fase, quando ci sarà il meccanismo delle sedie e degli switch per occuparle.

X Factor 2022, terza puntata audition: ecco chi andrà ai bootcamp la prossima settimana. A stupire è Iako (© Virginia Bettoja)

X Factor 2022 sono terminate le Audition. Decine di artisti hanno avuto modo di esibirsi sul palco e di farsi conoscere dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, e nell’episodio di ieri l’ultima tranche di cantanti è arrivata davanti al pubblico e al tavolo della giuria, la quale ha poi avuto la possibilità di riascoltare quelli che non li avevano convinti pienamente nella prima fase di selezione nel corso delle Room Audition.

X Factor 2022, i cantanti che passano ai Bootcamp

Tra i promossi della terza e ultima parte di Audition, grandi applausi per Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano, che ha portato una versione elettronica, cupa e impegnata de “Il mondo” di Jimmy Fontana. «Ho sempre vissuto la musica in maniera molto solitaria - racconta Iako - non ho grosse aspettative per il mio percorso perché il mood con cui mi esibisco sia abbastanza specifico quindi non necessariamente per tutti». Per Fedez c’è «tanta roba, raffinatezza mista a leggerezza», ma anche dagli altri colleghi al tavolo arrivano tanti complimenti. Quattro sì per lui

Delì Lin, 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi che – per la prima volta nella sua vita su un palco – si è esibito con la cover di “Edge of Desire” di John Mayer; e Cinzia Zaccaroni, 34enne insegnante di canto polistrumentista di Crevalcore (Bologna), che ha stravolto completamente “Into The Groove” di Madonna dandole un abito sperimentale e ipnotico anche grazie al suo basso.

Vanno ai Bootcamp anche Beatrice Maria Visconti (Beatrice Quinta), 23enne palermitana e da qualche mese a Milano, che ha cantato il suo inedito super pop “Se$$o” ottenendo tre sì e il no di Rkomi; i Disco Club Paradiso, frizzante quartetto di ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, che hanno conquistato pubblico e giudici con l’inedito “DCP”; Martina Baldaccini (Marla), 27 anni, timida e dall’aspetto dark, originaria di Carbonia in Sardegna e poi trasferitasi a Roma, che ha scelto “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina stravolgendola grazie al suo timbro sfaccettato e particolare; e Matteo Orsi, studente 25enne di Roma, che ha fatto scoprire la sua personalità timida e sensibile col suo brano “Per non perderci mai più”.

E ancora, hanno superato le Room Audition, tra gli altri, il 22enne rapper napoletano Luigi Baldi (Noyezno), che si è presentato con il suo inedito “Kyros”, manifesto della sua musica che rappresenta per lui un riscatto da un passato difficile; e il 24enne Michele Sechi (Mike Baker), metà sardo e metà cinese ma residente a Vicopisano (Pisa), con la sua versione di “Stay” di Post Malone.

