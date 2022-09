X Factor 2022, questa sera le Audition: giudici, concorrenti e come vederlo

Attesa terminata, questa sera riparte X Factor 2022. Un'edizione all'insegna della normalità che però sembra avere già una buona stella. Su Sky e in streaming su NOW, Francesca Michielin e i nuovi giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono pronti a scovare i talenti nascosti di questa prima puntata di Audition che seguiremo in diretta su Leggo.it.

X Factor 2022, parlano i giudici: Fedez «Sono andato via in modo traumatico». Ambra «Mi tatuerò una X»

X Factor al via: Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Francesca Michielin e Rkomi

La gara tra i nuovi giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi sarà accesissima sin da subito, sin dalle Audition. E sarà più vivace ed emozionante che mai per tutta la durata delle selezioni, durante le quali, alle spalle del tavolo, tornerà a sedersi il pubblico in presenza: 12mila spettatori complessivi all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, infatti, che saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché coi loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole.

Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi ascolti fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra.

Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, X Factor 2022 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 21 settembre, in prima serata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA