X Factor 2022, la nuova giuria stuzzica i bookmaker: è testa a testa tra Ambra e Fedez. Rivoluzione totale a X-Factor: a dieci anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna sul palco del talent show di Sky come conduttrice e, in giuria, ritroverà Fedez (con cui ha centrato il secondo posto a Sanremo) insieme a tre new entry assolute, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Leggi anche > X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice: «Torno dove tutto è iniziato»

I bookmaker lanciano Fedez, che torna tra i giudici di X Factor 2022 dopo tre anni di pausa, dopo le edizioni comprese tra il 2014 e il 2018 e la vittoria ottenuta nel 2014 con Lorenzo Fragola: secondo gli analisti di Stanleybet.it, il rapper è tra i favoriti per il successo finale, a quota 3,25 insieme all’esordiente Ambra.

Molto vicino in lavagna Rkomi, a 3,50, con Dargen D’Amico ultimo a 4 volte la scommessa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA