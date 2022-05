X Factor 2022, non solo Fedez e Ambra Angiolini: ecco i due giudici che mancano all'appello

di Niccolò Dainelli

La 16esima edizione di X Factor avrà un quartetto di giudici stellari. Dopo l'annuncio del «ritorno a casa» di Fedez che tornerà a sedersi al tavolo più famoso d'Italia e quello della prima volta di Ambra Angiolini, ecco l'indiscrezione su gli ultimi due giudici che completeranno la giuria. I lavori della produzione sono ancora in corso, ma X Factor 2022 ha già il suo quartetto inedito che promette spettacolo e scintille.

Dopo aver ufficializzato il grande ritorno di Fedez, nei giorni è arrivata anche la notizia di un altro nome bomba, quello di Ambra Angiolini. L'attrice romana è impegnata in quetse settimane su Disney Plus con la serie tv «Le fate ignoranti» di Ozpetek, ma Ambra Angiolini non si è lasciata sfuggire l'occasione di prendere parte al talent show musicale più amato.

Il quartetto, però, non è ancora al completo e un'indiscrezione del settimanale Chi ha svelato anche gli altri due nomi che completano la giuria della 16esima edizione di X Factor.

CHI SIEDERÀ AL FIANCO DI FEDEZ E AMBRA

Per l'edizione 2022 la produzione ha pensato a quattro nomi davvero speciali per rilanciare un format «in calo» nelle ultime due edizioni. E al fianco di Fedez e Ambra Angiolini vedremo il riconfermato Manuel Agnelli. Dopo esser stato giudice del talent show musicale, nelle ultime due edizioni, il cantautore milanese sarà protagonista di X Factor 2022.

Ma non è finita qui. L'ultimo giudice che manca all'appello sarà un altro esordio assoluto nella giuria di X Factor. Oltre alla prima assoluta di Ambra Angiolini al tavolo della giuria, assisteremo a un'altra new entry: quella di Dargen D'Amico. Il rapper milanese, collaboratore e amico di Fedez, che lui stesso ha voluto fortemente al suo fianco.

Dargen D'Amico è diventato noto al grande pubblico durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato nono con il suo brano «Dove si balla». E adesso si prepara ad affrontare una nuova avventura lavorativa in una veste del tutto nuova: non come giudicato, ma come giudicante.

