X Factor 2022, Francesca Michielin show: «So come ci si sente», poi l'omaggio a Simona Ventura

Esordio con il botto per Francesca Michielin. A dieci anni di distanza torna a X Factor 2022 per un nuovo esorsio, quello in veste di conduttrice e già alla prima puntata di audition, in onda giovedì 15 settembre, ha dato prova di dominare il palco. Standing ovation per lei.

La prima puntata di Audition di X Factor 2022 in onda su Sky giovedì 15 settembre, si è aperta con le immagini della primissima audizione di Francesca Michielin ben dieci anni fa. Nonostante la giovane età la Michielin ha da subito avuto le idee chiare «Voglio fare la musicista».

In quell'occasione cantò davanti a Simona Ventura, che poi divenne il suo coach, "Whole Lotta Love", una delle canzoni più famose nella carriera dei Led Zeppelin e tra i brani simbolo della storia del rock. Brano portafortuna che le fece vincere dieci anni fa proprio quell'edizione di X Factor, in cui c'era anche Morgan e Arisa in giuria.

Il video si interrompe e fa mash up con il live della Audition. Francesca Michielin non è più una bambina, domina il palco, ma quello è il suo mestiere. A stupire il pubblico e i social è la sua freschezza e spighliatezza nel nuovo ruolo di conduttrice: «Finalmente, dopo due anni, bentornato popolo di X Factor. Ho voluto citare la mia mentore, Simona Ventura (un omaggio per nulla scontato ndr.) .Ricordo quando stavo per salire su questo palco, so come ci si sente, socosa significa avere un'ansia fotonica, per questo facciamo un grande applauso ai nostri Regaz».

Standing ovation per lei, X Factor è ufficialmente iniziato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 22:01

