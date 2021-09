X Factor 2021, trionfo vintage: "Bambola" e "T'appartengo" di Ambra conquistano giudici e social. L’introduzione del secondo appuntamento, andato in onda giovedì sera, è tutta all’insegna della musica: ad aprire la puntata Ludovico Tersigni con il suo basso sulle note di “Hysteria” dei Muse e l’ingresso dei giudici, sempre più divertiti e affiatati, sulle note di “Vogue” di Madonna.

Leggi anche > Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela il cast a La vita in diretta

Prosegue il viaggio di X Factor 2021 alla ricerca del talento insieme ai giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Prossima settimana, giovedì 30, sempre su Sky e NOW, altri ragazzi percorreranno il lungo corridoio che li porterà davanti ai giudici: sarà l’ultimo capitolo delle Audition di quest’anno, l’ultima possibilità per tutti loro per conquistare un biglietto per i Bootcamp di X Factor 2021.

X FACTOR 2021 - LE AUTIDION

Tantissimi sono stati gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo dei giudici per delle performance hanno infiammato il palco delle Audition, che per la prima volta non vedono la suddivisione in categorie tradizionali di sesso, età e formazione musicale. A colpire pubblico e social sono state due esibizioni dal sapore vintage, la prima è stata quella di Matteo, giovane cantante di Catania ma che canta neo melodico rigorosamente in napoletano. Si esibisce sul palco di X Factor 2021 con un suo inedito con tanto di dedica ad Emma dal titolo “ Bambola" scatenando i commenti dei giudici e aggiudicandosi 3 sì.

Grandi apprezzamenti da Emma e Mika per il duo Garbino, lei liutaia e lui autodemolitore, che hanno sorpreso tutti con la loro versione acustica di “T’Appartengo" di Ambra, passando alla prossima selezione con 3 sì.

La giovane Mira con il suo inedito “Lei tra noi” che ha lanciato con la sua espressività un messaggio importante come la parità di genere tra uomo e donna guadagnandosi ben 4 sì; il timbro sensuale e profondo di Federico, in arte Fellow, ventunenne che ha iniziato a cantare nella band di liscio del nonno, che ha stupito tutti e quattro i giudici; Berkee, il rapper che si accompagna alla chitarra elettrica, passa con 4 sì presentando il suo inedito “Shinigami”, canzone intensa tra rap e cantautorato. E ancora le sorprendenti band Beckenbauer con il loro inedito “La nostra grande guerra” e l’attitudine rock dei Mutonia con l'inedito “Nervous Breakdown”.

E poi Lotto, al secolo Federico, che con la sua chitarra elettrica si è esibito in un rap potente ed espressivo dal titolo “Freak” prendendosi 4 sì. Così come 22:22 che ha stregato i giudici con il sua musica astratta, indossando una camicia di forza e portando un suo brano inedito dal titolo “Sick” tra suoni onomatopeici e citazioni futuriste di Marinetti. E Michela, 24 anni da Cesena, che ha deciso di non nascondere più il suo corpo e con la sua personalità estroversa e colorata ha conquistato i 4 sì, anzi 7 "come i colori dell’arcobaleno", fa notare Mika, con la sua versione di “Something’s Got A Hold On Me” di Christina Aguilera.

Non sono mancate anche le proposte più esilaranti come i momenti reggaeton di Malo e di Neya Xo, o il look stravagante di Marey con il suo cappello rosa con le orecchie che si muovevano a tempo sull’ironico inedito “Non ha senso”. Grande emozione per l’esibizione della ventiduenne Miriam Dartey con la sua esibizione di “Dancing In The Dark” di Bruce Springsteen, dedicata alla madre busker. E per Febe: 19 anni, occhiali grandi e capelli rasati, soffre di attacchi di panico che sta superando grazie alla musica ed il canto, a XF2021 ha portato la sua versione di “No Time To Die” di Billie Eilish e conquistato tutti con la sua interpretazione delicata e coraggiosa

X FACTOR 2021 - GLI ASCOLTI

La seconda puntata dello show di Sky prodotto da Fremantle – visibile solo su Sky Uno/+1 e on demand - ha raggiunto 745.091 spettatori medi con una share del 3,01%, perfettamente in linea con i dati della scorsa stagione, con un’ottima permanenza al 66% (superiore di 7 punti rispetto alla scorsa edizione e di 9 punti sulla prima puntata di quest’anno). Sui social, la seconda puntata di X Factor 2021 ha totalizzato 334.457 interazioni totali in rilevazione linear, risultando primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi): rispetto alla seconda puntata della scorsa edizione la crescita complessiva è del +36%. Nella classifica dei Trending Topic per l’Italia, dominio per l’hashtag ufficiale #XF2021: è entrato in classifica al primo posto durante la messa in onda e vi è rimasto stabile per tutta la notte fino alla mattinata (fonti: Talkwalker, trends24.in).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA