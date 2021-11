X Factor 2021, il terzo live si passa solo con il televoto: «Attività di promozione a pagamento su alcuni account social»

X Factor 2021, il terzo live si passa solo con il televoto: «Rilevate attività di promozione a pagamento su alcuni account social». Ad annunciarlo in diretta è il conduttore Ludovico Tersigni, quindi i concorrenti destinati al ballottaggio non saranno decisi dalla classifica degli stream e dei download dei brani originali dei concorrenti.

Cambio di programma per il terzo Live di X Factor 2021 che questa sera ha previsto una doppia eliminazione, ma a differenza di quanto previsto i concorrenti destinati al ballottaggio saranno decisi dal televoto e non dalla classifica degli stream e dei download dei brani originali dei concorrenti.

«In questi giorni - comunica in diretta Ludovico Tersigni - sono state rilevate delle attività di promozione a pagamento su alcuni account social che potrebbero aver inciso sugli ascolti dei brani e quindi sulla classifica. Tali attività, non dipendenti dalla produzione, sebbene lecite sono in contraddizione con il principio di equità e parità di trattamento dei concorrenti che partecipano alla competizione».

«Per X Factor - si legge in una nota - è fondamentale che la gara veda i partecipanti avere le stesse possibilità di vittoria e le stesse condizioni di partenza, per questo motivo giovedì 11 novembre i concorrenti rimasti in gara si misureranno e si giocheranno la propria permanenza nel programma attraverso il televoto».

