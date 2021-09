di Ida Di Grazia

X Factor 2021: Gianmaria con "Suicidi" commuove Manuel Agnelli «Mi sei arrivato molto». È stato un caloroso bentornato quello del pubblico per i quattro confermatissimi giudici - Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - e altrettanto caloroso è stato il benvenuto per il debutto del nuovo frontman Ludovico Tersigni. Un ingresso attesissimo che ha dato il via alle Audition che, per la prima volta, non vedono la suddivisione in categorie tradizionali di sesso, età e formazione musicale.

L’esordio televisivo dello show di Sky prodotto da Fremantle - ieri sera su Sky Uno/+1, in simulcast su TV8 e on demand - ha totalizzato 1.324.921 spettatori medi con una share del 5,75% circa. La prima puntata di X Factor 2021 andata in onda giovedì sera, ha totalizzato 484.061 interazioni totali in rilevazione linear risultando primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi), per una crescita complessiva del 42% rispetto all’esordio della scorsa stagione. /Credits foto Sky).

Tra i giovani talenti che si sono esibiti a spiccare è gIANMARIA, cantautore rap di soli 19 anni, che ha portato il suo inedito “Suicidi": una canzone intensa e di denuncia che ha conquistato subito gli agognati quattro sì con un testo toccante e senza filtri in cui riesce ad affrontare con sensibilità un tema così drammatico, a dispetto della sua giovane età.

La sua esibizione fa venire gli occhi lucidi a tutti, anche Ludovico Tersigni dietro le quinti astento trattiene le lacrime. «E' un testo di denuncia ma non ha aspetti morbosi - commenta commosso Manuel Agnelli - mi sei arrivato molto». «Con il tuo atteggiamento - sottolinea Hell Raton - e con il tuo cantato mi hai fatto venire la pelle d'oca. Sei riuscito a trasportarci fuori da questa audizione». Quattro sì per lui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 12:25

