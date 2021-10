X Factor 2021, diretta dei Bootcamp: per i giudici e cantanti arriva la sfida delle sedie. Abolita la suddivisione in categorie tradizionali, i giudici si troveranno questa sera (durante la diretta su Leggo.it), per la prima volta, a gestire dei roster senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band.

Nell’appuntamento di questa sera con X Factor 2021 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - inizia anche la gara, accesa e diretta come non mai, al tavolo dei giudici: ognuno di loro, infatti, dovrà ridurre da 12 a 5 i possibili componenti della propria squadra.

Con la conduzione di Ludovico Tersigni, nello show di Sky prodotto da Fremantle - che quest’anno abolisce la suddivisione in categorie tradizionali - i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika si troveranno per la prima volta a gestire dei roster senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band (ovvero qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento).

12 concorrenti per ciascuno dei giudici, a formare dei roster eterogenei come non mai, composti solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step delle Audition e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte. Tra i tanti progetti originali e le realtà musicali che hanno superato il primo scoglio di selezione, i quattro sono chiamati ad assegnare le 5 fatidiche sedie solo a chi considereranno più meritevole di proseguire il percorso sotto la X. Una volta riempite le sedie, inizieranno gli switch con cui i giudici potranno decidere di dare il posto a un altro concorrente: nessuno degli artisti potrà dirsi al sicuro fino all’ultima esibizione.

Nel backstage, Ludovico Tersigni insieme ai tre giudici non coinvolti attivamente al tavolo commenteranno l’operato del giudice protagonista del Bootcamp, valutando le decisioni da lui prese, anche pensando a un inizio di rivalità tra le quattro squadre. Una volta concluso il momento dei Bootcamp (la seconda parte prevista per la prossima settimana, giovedì 14 ottobre), per i 5 che avranno conquistato il sì del proprio giudice sarà poi il momento degli Home Visit (attesi per il 21 ottobre), da cui emergeranno i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2021 (al via il 28 ottobre).

