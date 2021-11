X Factor 2021, Agnelli accusa i giudici di complotto, fischi per Hell Raton che replica: «Fatti due domande». Scintille al bancone del talent show targato Sky, durante il quarto live di giovedì 18 novembre. L'esibizione criticata è quella dei Bengala Fire.

Dopo l'esibizione dei Bengala Fire con “Evil” degli Interpol, nella seconda manche di X Factor 2021, si sono accesi gli animi al tavolo dei giudici. Hell Raton , Mika ed Emma riconoscono nella band una bravura come musicisti ma la perfomance della serata non li ha convinti.

«Siete una gran bella band - dice Emma - manca però un po' di guizzo personale». Dello stesso parere anche Mika: «Pezzo bello e loro suonano bene. Ogni volta ho trovato un bel lavoro di stile, qui pezzo figo ma non ho avuto la stessa impressione, mancava quella luce».

«Sono d'accordo con i miei colleghi - conclude Hell Raton ricevendo i fischi del pubblico - voi siete bravi ma mi manca l'anima. Il pubblico può fare tutti i buuh che vuole ma non è andata al conservatorio, con me la maleducazione non funziona».

Manuel Agnelli non ci sta e difende i Bengala Fire: « Come siete compatti! Quando Mika vi dice che potreste essere una cover band da matrimonio è un complimento, perchè il cachet che prendereste da un amico di Mika vi comprereste un villino. In questo mare di tristezza adolescenziale esiste anche un altro modo di reagire e voi non solo lo state facendo, ma state crescendo di volta in volta».

Emma vuole ribattere alla provocazione di Agnelli «Manuel oggi hai fatto due battutine fuori luogo» Manuel chiede spiegazioni, ma Emma non vuole. Hell raton invece non si tira indietro: «Hai insinuato che siamo compatti, se tre giudici su 4 dici non che non va bene io una domanda me la farei».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 23:30

