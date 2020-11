di Ida Di Grazia

X FACTOR 2020, quinto live. Colpi di scena e alta tensione: eliminati Melancholia e Cmqmartina. Tra una settimana la semifinale: in gara Blind, Casadilego, Little Pieces Of Marmelade, Mydrama, N.A.I.P. La puntata numero 5 di #XF2020, show di Sky prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha totalizzato 941mila spettatori medi con una share del 3,62%, risultando così la puntata live più vista delle ultime due stagioni su Sky Uno.





Leggi anche > X Factor 2020, clamorosa eliminazione dei Melancholia. Manuel Agnelli deluso: «E' un grande fallimento»





Quinto Live Show ad altissima tensione per X Factor 2020, con i quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – chiamati a un compito ancor più difficile del solito, una doppia eliminazione proprio per la puntata che garantisce l’accesso alla semifinale, e con un colpo di scena dopo l’altro nel corso della serata. Durante l’appuntamento di ieri, con la conduzione di Alessandro Cattelan (credits Bianca Burgo), hanno dovuto abbandonare il palco i Melancholia e cmqmartina.





Lo show di ieri si è aperto con un momento speciale ed emozionante dedicato all’empowerment femminile. Un momento - voluto da X Factor e AXA Italia, Main Partner di questa edizione - introdotto dalle parole che sono già storia di Kamala Harris, appena eletta vicepresidente degli Stati Uniti, prima donna della storia: «Sono la prima donna vicepresidente ma non sarò l'ultima».



I primi a salire sul palco sono stati i Little Pieces of Marmelade con I am the walrus dei The Beatles, seguiti da cmqmartina con La prima cosa bella di Nicola Di Bari, Blind con Tremo, un testo scritto da lui con la base di In the End dei Linkin Park, N.A.I.P. con Storia d'Amore di Adriano Celentano, MYDRAMA con Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa, Melancholia con Hunter di Bjork, Casadilego con Dance Monkey di Tones and I. Il finale della manche è stato sorprendente: i meno votati di questa manche sono risultati i Melancholia, che hanno sfidato al ballottaggio N.A.I.P., l'artista che, nel corso della settimana, ha ottenuto meno ascolti sulle piattaforme di streaming. I giudici si sono divisi, e dopo i 200 secondi di Tilt ad abbandonare il palco è stato il gruppo di Manuel Agnelli.





Per i sei cantanti ancora in gara è quindi subito iniziata la seconda manche, aperta da cmqmartina con la sua traccia originale Lasciami Andare! in versione remix, per poi proseguire con MYDRAMA con Crudelia di Marracash, Blind, che ora è il favorito alla vittoria dai traders di Stanleybet.it, con il suo brano originale Affari Tuoi, Casadilego con Yesterday dei The Beatles, i Little Pieces of Marmelade con il loro pezzo Digital Cramps e N.A.I.P. con la sua nuova composizione Partecipo. Stavolta, meccanismo classico di sfida, le due meno votate sono risultate cmqmartina e MYDRAMA, finite al ballottaggio “fratricida” tutto interno alla categoria di Hell Raton conclusosi poi con l’eliminazione della prima.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA