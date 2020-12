di Ida Di Grazia

X Factor 2020, semifinale: Mydrama eliminata «Esco col sorriso». Blind si salva al ballottaggio. I giudici si prendono tutta la responsabilità del caso e scelgono di non andare al tilt. Giovedì prossimo, in occasione della finale avranno tutti un solo concorrente a testa.

La semifinale di X Factor 2020 andata in onda giovedì 3 dicembre si è svolta come sempre su due manche: la prima caratterizzata dai featuring con duetti d'eccezione e la seconda con la "Mysong", dedicata ai brani del cuore di ognuno.

A finire al ballottaggio a sorpresa è Blind, uno dei cantanti più "streammati" di questa edizione, contro MyDrama. I due talenti si sono sfidati con i loro cavalli di battaglia per l'ultimo testa a testa cantando i loro inediti.

Come sempre è la giuria ad avere l'ultima parola, e questa volta sceglie di non andare al Tilt, ed è MIka a prendersi tutta la responsabilità del caso decidendo il nome del quarto finalista di questa 14esima edizione di X Factor Italia.

E' Blind a salvarsi e Mydrama ad essere eliminatia: «Abbiamo fatto un percorso ricco di tante cose, esco col sorriso». Giovedì prossimo troveremo in finale: Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade.

