X Factor 2020: Manuel Agnelli torna con i Gruppi. A Emma gli Under Uomini, Hell le Under Donne, Mika gli Over. Alessandro Cattelan ha svelato in diretta, nell aprima puntata dei Bootcamp, le categorie assegnate. Solo cinque i posti disponibili in ciascuna squadra.

Si parte con Emma e gli Under Uomini: Alessandro Cattelan le comunica la categoria che dovrà seguire durante X Factor 2020. Emma è felicissima.

Per Hell Raton ci sono le Under Donne, mentre a Mika toccano gli Over.

Cnn un messaggio infuocato Manuel Agnelli scopre che dovrà guidare i Gruppi. Era il 2017 quando Agnelli durante X Factor 11 guidò i gruppi e tra loro c'erano i Maneskin.

