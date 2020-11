X Factor 2020, Hell Raton asfalta Manuel Agnelli: «Se vuoi ti faccio un disegnino». E' l'ultimo arrivato in casa Sky ma di certo non le manda a dire. Durante il quinto live che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, è scontro aperto tra i due giudici.

Leggi anche > X Factor 2020, quinto live: doppia eliminazione. Super ospiti Guè Pequeno e Ernia

Quinto live e prima manche di X Factor 2020 Cmqmartina propone la sua personale versione di “La prima cosa bella” di Nicola di Bari. Al termine dell'esibizione i giudici esprimono il loro parere.

A Emma Marrone la performance di Cmqmartina è piaciuta tantissimo, Mika è piuttosto convinto, a chi invece proprio no è piaciuta è Manuel Agnelli: «Qual è l'elemento innovativo di questa versione? Non capisco bene cosa sei».

Anche la scorsa settimana Agnelli è stato particolarmente critico con lei, ma Hell Raton non si lascia intimorire e difende le sue ragazze con le unghie e con i denti: «Manuel tu dici sempre che non capisci, io non parlo bene l'italiano ma se vuoi ti faccio un disegno, perchè sono bravo, così magari è meglio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA