X Factor 2020, quarta puntata: Torna Alessandro Cattelan. Eliminati Blue Phelix e Vergo. Tensione, colpi di scena e competizione ormai serratissima che porta con sé una doppia eliminazione. Emma Marrone e Mika restano con un solo cantante a testa, squadra al completo per Hell Raton.

L'opening di X Factor 2020 vede il ritorno su palco di con Alessandro Cattelan (© Bianca Burgo) e una performance con “sorpresa”: ballerini sul palco, per loro tablet sul volto con viso di Ale come negli opening delle due settimane precedenti. Dietro uno uno degli schermi c’era il vero Cattelan che, tornato così al timone di #XF2020, ha poi accompagnato pubblico, giudici e concorrenti lungo una serata ricca di colpi di scena e tesissima fino all’ultimo istante.

Via alla gara con una velocissima “giostra” di brani originali per i talenti in gara. Per la categoria Gruppi guidata da Manuel Agnelli, i Little Pieces of Marmelade hanno eseguito One Cup of Happiness e i Melancholia Leon; per gli Over di Mika, N.A.I.P. ha cantato Attenti al Loop e Vergo Bomba; per gli Under Uomini capitanati da Emma, Blind ha proposto Cuore Nero e Blue Phelix la sua South Dakota; infine, per le Under Donne di Hell Raton, Casadilego ha cantato Vittoria, cmqmartina ha riproposto Sparami e MYDRAMA Vieni con me. Manche velocissima ed esito altrettanto rapido: Blue Phelix, il meno votato, ha dovuto abbandonare definitivamente il palco.

A seguire, la seconda manche che visto tutti i ragazzi impegnati, con le assegnazioni dei giudici, in una gara all’ultimo respiro tutti contro tutti. MYDRAMA e Vergo sono finiti al ballottaggio al voto dei giudici ottenendo 2 voti a testa (Hell Raton ed Emma hanno salvato la giovane concorrente, Mika e Manuel Agnelli il ragazzo palermitano e milanese d’adozione). Seguono i 200 secondi del TILT con cui il pubblico ha salvato MYDRAMA, sancendo la fine del percorso del concorrente degli Over, Vergo. In totale, nel corso della serata di ieri sono stati espressi oltre 5 milioni e mezzo di voti.

Il quarto capitolo di #XF2020, show di Sky prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha totalizzato 868mila spettatori medi, con una share del 3,6%, un dato in aumento del +12% rispetto all’omologa puntata della scorsa stagione. Nuovi record sul fronte social: con 799.300 interazioni totali segna il nuovo primato per questa stagione, un dato che lo colloca al primo posto tra gli eventi televisivi della giornata di ieri (+124% rispetto alla corrispondete puntata della passata edizione, +7% rispetto alla settimana precedente).

