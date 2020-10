di Ida di grazia

X Factor 2020: Eda Marì al ballottaggio giovedì prossimo. Tutti a rischio sceglie il pubblico. Lo show di Sky prodotto da Fremantle giovedì sera ha scritto la sua prima pagina in diretta sul palco della Sky Wifi Arena. A dare il via all'Opening come sempre Alessandro Cattelan. Prima puntata dedicata alle performance dei 12 brani originali proposti dagli artisti di quest’anno, divisi nelle due manche in cui si è articolato il primo capitolo della gara e da oggi disponibili nell’album X Factor Mixtape 2020 (Sony Music Italy).

Leggi anche > X Factor, la dedica di Alessandra Amoroso per il debutto di Emma: «Porta i tuoi colori e falli splendere»





L’esordio dei Live, su Sky Uno/+1, ha registrato 870mila spettatori medi con una share del 3,6%, in crescita del +10% rispetto alla omologa puntata della scorsa edizione.

Il meccanismo della puntata di ieri prevedeva – per la prima volta nella storia del programma – le esibizioni dei 12 cantanti di quest’anno con i loro brani originali, divisi in due manche: al ballottaggio finale sono finiti Eda Marì con Male e Manitoba con La Domenica. I quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno salvato il gruppo, mandando la concorrente degli Over di Mika al ballottaggio che si terrà in apertura della prossima puntata, attesa per giovedì prossimo, 5 novembre, sempre su Sky e NOW TV.

Il meccanismo per individuare lo sfidante dello scontro a 2 si svilupperà nel corso di tutta la settimana: nei prossimi sette giorni, infatti, i singoli presentati dai concorrenti saranno sottoposti al giudizio diretto del pubblico attraverso la rilevazione degli ascolti e degli acquisti effettuata da GfK; nel periodo compreso tra oggi, venerdì 30 ottobre, e la mezzanotte di martedì 3 novembre, GfK rileverà gli streaming e i download dei brani sulle piattaforme digitali. All’inizio del secondo Live Show, dunque, l’artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato sulle piattaforme digitali accederà a questo ballottaggio, e solo uno dei due passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno di #XF2020.



Dopo l’opening, si sono esibiti i ragazzi: nella prima manche Blind con Cuore Nero, cmqmartina con Serpente, Eda Marì con Male, i Little Pieces Of Marmelade con One Cup of Happiness, Blue Phelix con South Dakota, Casadilego con VITTORIA; nella seconda, i Manitoba con La Domenica, Vergo con Bomba, Santi con Bonsai, MYDRAMA con CorniciBianche, N.A.I.P. con Attenti Al Loop, Melancholia con Léon. I due meno votati sono risultati Eda Marì e Manitoba, con questi ultimi salvati da tutti i giudici fuorché Mika, mentore della categoria degli Over.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA