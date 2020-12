X Factor 2020: ​Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P. in finale. Saranno loro a giocarsi - giovedì 10 dicembre, in diretta su Sky e TV8 e NOW TV - la vittoria finale durante l’ultimo, attesissimo, show di questa edizione.

Il penultimo atto per X Factor 2020 ha proclamato i quattro finalisti: sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P. Si è interrotto in semifinale, invece, il percorso di MYDRAMA, eliminata ieri (Credits Bianca Burgo) nel corso del sesto appuntamento dello show di Sky prodotto da Fremantle, condotto come sempre da Alessandro Cattelan. I quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – arrivano così all’ultima sfida di questa edizione con un concorrente a testa.

La sesta puntata, su Sky Uno/+1, ha totalizzato 806mila spettatori medi con una share del 3,1% (+15% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno). Sui social, battuto un nuovo record: con 805.420 interazioni totali in rilevazione linear, la semifinale è stata la puntata più commentata in assoluto di questo edizione, nonché primo show televisivo della giornata di ieri (+153% rispetto allo scorso anno).

La semifinale nella Sky Wifi Arena si è giocata in due manche, al termine delle quali i due meno votati sono finiti al ballottaggio finale. Una puntata piena di ospiti: già nella prima parte, nella manche “Feat”, i concorrenti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi con un artista affermato al loro fianco. Per tutti e cinque, la realizzazione di un sogno: in molti casi, si trattava infatti di uno dei propri idoli. Blind ha cantato Baby con Madame (alla sua prima apparizione televisiva), Casadilego ha eseguito Catrame con Lazza, i Little Pieces of Marmelade si sono esibiti sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, MYDRAMA ha portato sul palco Chic insieme a Izi, N.A.I.P. aveva al suo fianco Elio – al suo ritorno nella famiglia di X Factor – per cantare La canzone mononota.

Ospiti poi anche nell’”intervallo”, con i Pinguini Tattici Nucleari che hanno presentato il loro nuovo EP AHIA! (Sony Music), in uscita proprio oggi, cantando un medley dei loro maggiori successi.

A seguire, il secondo round della sfida, chiamato per l’occasione MYSONG: i cantanti hanno potuto selezionare i propri brani del cuore, e così MYDRAMA ha cantato Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme, Blind il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Times di Ghali, i Little Pieces of Marmelade Gimme all your Love degli Alabama Shakes, N.A.I.P. Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours e, infine, Casadilego Lego House di Ed Sheeran.

I due meno votati sono risultati Blind e MYDRAMA, protagonisti del ballottaggio finale: la giovane artista, salvata solo dal suo giudice Hell Raton, è tornata poi sul palco per l’Hot Factor, lo spazio per i commenti a caldo post puntata condotto da Daniela Collu.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 12:47

