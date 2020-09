X Factor 2020, Bea Lambe conquista i giudici e Mika confessa: «Sono dislessico come te»

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La seconda puntata di audition andata in onda giovedì sera su Sky Uno, tanti i ragazzi che hanno lasciato il segno sia tra i giudici sia nel pubblico a casa.Sono stati tanti i momenti di commozione durante le eibizioni nella seconda puntata di. Tra queste particolarmente intensa è stata la performance diIl suo vero nome è Beatrice e giovedì sera si è presentata alle Audition di X Factor 2020 (ieri sera su Sky Uno e sempre disponibile on demand), facendo ascoltare ai giudici un pezzo originale sulla dislessia, dal titolo “Superpotere”. L'inedito di Bea Lambe è autobiografico:«Ho capito che quello che è un nostro difetto può diventare la nostra forza. Ci sono delle persone che mi hanno capito, i miei compagni mi isolavano in prima superiore, ma i professori hanno aiutato molto. Hanno creduto in me. Ho dovuto realizzare che vai bene così, non sei un difetto ma la diversità è bella». Il racconto ha colpito un giudice in particolare,Solo voce e piano, una melodia semplice, orecchiabile e che va dritta al punto Bea Lambe, che ha come supereroe Spongebob, conquista tutti. «Sei naif e così splendidamente concreta - dice Emma - hai due palle così», per lei sono quattro sì.