X Factor 2019, sesta puntata: Nicola Cavallaro eliminato. Eugenio Campagna si salva tra i fischi del pubblico

Al termine della seconda manche i giochi sono fatti: al ballottaggio finisconoLa settimana prossima si disputerà la semifinale, tra gli ospiti ci saràLa settimana prossima perè già tempo di semifinale. A passare il turno sono: La Sierra, Sofia Tornambene ed. Quest'ultimo verdetto viene accolto tra i fischi, anche la Maionchi sottolinea: «ti è andata bene», ma il pubblico in studio continua rumoreggiare, non ha proprio digerito, interviene Cattelan a placare gli animi: «Ragazzi una puntata storta può capitare, dire qualche ca**ata anche». Cattelan sempre sul pezzo!Al ballottaggio finiscono Davide Rossi, Nicola Cavallaro e i Booda.Dopo le esibizioni con i cavalli di battaglia l'appello dei giudici. Il pubblico salva i Booda. Il destino di Davide Rossi e Nicola Cavallaro è nelle mani dei giudici.Mara Maionchi ​«elimino Davide». Malika Ayane «Elimino Nicola». ​Samuel «Per me un artista deve essere innanzitutto vero, e in voi due ho visto la verità in Davide. Elimino Nicola».​Sfera Ebbasta «Ogni giovedì ho sempre polemizzato con entrambi, ma oggi mi è sembrato di vedere uno un po' più giù di tono rispetto all'altro. Quando Davide è salito sul palco e ha chiesto gli venisse staccato il metronomo mi ha fatto capire che ha un po' più di fame.».La prossima settimana ritroveremo dunque in semifinale: La Sierra, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, i Booda e Davide Rossi.