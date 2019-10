X Factor 2019, Mara Maionchi diventa trapper: «Ora sono Mara Ebbasta»

X Factor 2019

Leggo.it

Giovedì 31 Ottobre 2019, 22:49

La seconda puntata di XFactor che stiamo seguendo, si apre con una grande novità: Mara Maionchi fa il verso a Sfera e diventa. Ma cosa c'è dietro questa trasformazione?Mara Maionchi è un genio! Alla seconda puntata dicambia look e imita lo stile di Sfera tatuandosi per scherzo il simbolo dei soldi proprio come il trapper.Nelle storie Instagram discopriamo che questo cambio look nasce come uno scherzo dietro le quinte aBraccia tatuate e camicia stravagante la Maionchi non si è limitata al dietro le quinte ma è andata in diretta vestita così incitando anche i colleghi ad essere meno buonisti: «nella prima puntata, siamo stati un po' mollicci come giudici» e Samuel accetta la sfida: «stasera, ci meniamo!».