X Factor 2019: Malika Ayane elimina Michele, pioggia di fischi per lei. Entra ​Davide Rossi

di Ida Di Grazia

X Factor 2019

Giovedì 10 Ottobre 2019, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con quest'ultima scelta Malika Ayane ha formato ai Bootcamp la squadra degli Under Uomini da portare la prossima settimana agli Home Visit. Il pubblico però non è d'accordo.Sono solo cinque le sedie a disposizione, masembra avere le idee piuttosto chiare. Esibizione dopo esibizione ha eliminato o tenuto cantanti senza il minimo rimpianto. Il problema nasce quando le sedie sono tutte occupate e allora bisogna fare lo switch, ed è quello che è accaduto durante la seconda parte dei Bootcamp. Michele porta un brano di Damien Rice "The blower’s daughter" e convince Malika a fare lo switch con Riccardo.E' l'ultimo concorrente, Davide Rossi di Terni, che però per Malika ha quel qualcosa in più e Michele viene eliminato. Pioggia di fischi da parte del pubblico, i giudici sono un po' increduli, Samuel la sostiene: «Forse sei stata ancora più coraggiosa di me», ricordando che anche lui. «Caterina Caselli mi ha insegnato che vince chi sbaglia di meno - spiega Malika alla sua squadra - le scelte giuste sono solo quelle meno sbagliate»