X Factor 2019, Eugenio Campagna polemico con i giudici: «Sono stanco»

Comunque Eugenio tranquillo che se sei stanco ti mandiamo a casa eh, non ringraziarci #XF13 — Antonia De Falco (@antoslifee) November 28, 2019

Eugenio a rischio ballottaggio perché amore prima di tutto UMILTÀ che non sei ancora nessuno. #XF13 pic.twitter.com/cFneiWusZs — 𝙪𝙧𝙖𝙢𝙖𝙠𝙞 🦩 (@jesusinLAX) November 28, 2019

Io comunque sto ancora pensando ad Eugenio Campagna che afferma di essere stanco manco fosse al suo trentesimo anno di carriera. #XF13 #XFactor #XFactor13 pic.twitter.com/gjGerP05lw — Quell'Alice (@alice_wonder777) November 28, 2019

"Sono stanco!" ...Eugenio, mio piccolo arrogante presuntuoso rosicone, hai proprio fatto una figura di m....!!!! #XF13 pic.twitter.com/egHjiGctcS — Elite Stolichnaya (@stolichnaya70) November 28, 2019

Giovedì 28 Novembre 2019, 23:02

