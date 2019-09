X Factor 2019, Daniel Acerboni il parrucchiere e corista di Ed Sheeran conquista i giudici

di Ida Di Grazia

X Factor

Ed Sheeran

Leggo.it

Giovedì 26 Settembre 2019, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sul palco dellac’era già stato perchè nel 2017 ha fatto. Nella terza puntata di Audition che abbiamo seguito, Daniel, che di mestiere fa il parrucchiere, è salito per trovare la sua strada e conquista i giudici.è uno degli ultimi concorrenti a salire sul palco diper l'ultima puntata di Audition, ma Daniel sul quel paco ci è già salito. Nel 2017 durante l'edizione che ha visto trionfare Lorenzo Licitra, era uno dei coristi di, ma di mestiere fa il parrucchiere. La sua passione per la musica è più forte di qualsiasi altra cosa e se ne sono accorti anche i giudici: «Daniel mi ha fatto venire la pelle di foca», ha scherzato Sfera Ebbasta. Quattro sì per lui e appuntamento ai Bootcamp.