X Factor 2019, Mara Maionchi e Malika Ayane alla prova Bootcamp. Sul palco torna Nuela di "Carote"

X Factor 2019

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quelle di Sfera Ebbasta per le Under Donne e di Samuel per i Gruppi, la seconda parte in onda questa sera su Sky Uno e che seguiremo in diretta su Leggo.it, prevede le esibizioni diÈ il momento delle scelte di. Dopo quelle diper i, la sdiprevede le esibizioni di, rispettivamente sotto la guida della produttrice musicale bolognese e della cantautrice milanese. L’adrenalinica sfida delle sedie del talent di Sky prodotto da Fremantle sarà in onda domani, giovedì 10 ottobre, alle 21.15 su Sky.Non basta conquistare una sedia, ma bisogna dare il meglio per tenerla fino alla fine. La probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo switch, ovvero per il cambio con un altro concorrente, è infatti dietro l’angolo. Questa sera ritroveremo sul palco anche. Solo 5 talenti di ogni squadra ce la faranno. E così, tra gli applausi e i dissensi del pubblico sugli spalti del Mediolanum Forum di Assago, l’accesso alla gara live di X Factor 2019 è sempre più vicino.