X Factor 2018: la squadra degli Under Uomini di Mara Maionchi

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ventiquattro concorrenti ancora in gara, cinque sedie da occupare, solo dieci posti per gli. La seconda puntata di Xdedicata aiche abbiamo seguito su Leggo.it, parte con l'assegnazione delle categorieche vanno rispettivamente aSi parte con, che non fa sconti a nessuno, ed è esigente, ma ha le idee molto chiare. Sono tantissimi i no decisi: «se vai prima del tempo, può essere un danno enorme» dice parlando del sedicenne Riccardo Mercogliano, ancora troppo acerbo per la competizione.Agli Home Visit accedonoTre di loro arriveranno ai live.è di Bologna ha 19 anni.Manuel Agnelli «ha un timbro belle ma un range un po' limitato».Secondo Asia ha una voce riconoscibile.«Con la tecnica si può sfruttare meglio la tua voce - dice la Mionchi - però ne devi essere consapevole», la sedia è suaha 20 anni, cantautore romano, nipote di Vittorio Gassman, figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Ai Bootcamp porta un brano di Brunori Sas - Kurt Cobain. Standing Ovation per lui.Manuel Agnelli: «ha un timbro molto bello, ma l'ho trovato un po' impostato».Fedez: «Dai fallo sedere, muoviti!»Mara Maionchi: «Caro Leo non so come fai te di cognome ma per me ti siedi», in arte, è di Avellino. Esibizione chitarra e voce per lui con "Father and son" di Cat Stevens.Fedez: «Io non gli darei la sedia»Manuel Agnelli: «Ha 22 anni e una gran bella voce»Mara: «Non sono rimasta entusiasta, però ti dò una sedia»in arteè un rapper di Meta di Sorrento . "Come Maurizio Sarri" è il suo brano più famoso che su Youtube ha superato le 200 mila visualizzazioni. Porta una versione tutta su di "Generale" di De Gregori. Pezzo intoccabile, esibizione da brividi. Standing Ovation per lui.Mara Maionchi: «Tu hai fatto un testo notevole, tanto da darmi fastidio. Quando mi dà fastidio vuol dire che c'è qualcosa di eccezzionale»Fedez «Penso Che De Gregori sarebbe contentissimo della tua versione»Asia «Mi ha emozionato»Manuel «Io lo porterei ai live»Nasta fa lo switch con Matteo, sedia per lui.Ultimo a esibirsi èHa 16 anni, di Catania, e ha già partecipato a Ti lascio una canzone nel 2015. Porta "Location" di Khalid. Nonostante la giovane età ha un voce incredibile, ed è temutissimo anche dagli altri concorrenti, che lo definiscono "un mostro"... di bravura ovviamente.Asia:«Ha una cassa toracica che riempie un Palasport»Fedez: «Secondo me è da live diretto»Mara Maionchi: «Devo necessariamente fare uno switch (esce Salvatore) io ho seguito i miei gusti sperando di non aver sbagliato».I 5 Under Uomini per gli Home Visit ci sono.