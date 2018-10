XFactor, «Morgan potrebbe sostituire Asia Argento come quarto giudice»

Lo show per talenti incompresi più divertente di sempre sta per tornare. Giovedì 4 ottobre, subito dopo la prima puntata dipartirà La nuova edizione di. La nuova giuria è tutta da scoprire, ma c'è un punto fermo : Elio.A Strafactor, Il tavolo del talent show più alternativo e stravagante della tv vedrà riuniti il veterano ELIO, il cantautore e conduttoree il gruppo trap romano, pronti per una sfida che si preannuncia un vero e proprio confronto tra generazioni.Al gruppo trap composto da: Tony Effe, Dark Pyrex e Wayne Santana il compito il compito di selezionare la rosa dei 12 nuovi concorrenti che parteciperanno ai Live. Sarà questa squadra a sfidare, nelle puntate live i 5 “big” delle passate edizioni.Parallelamente, infatti, Elio e Pupo studieranno le mosse delle giovani leve e sceglieranno di conseguenza i 5 concorrenti fra i più significativi degli scorsi anni, che faranno parte della loro squadra.Elio – in questi giorni impegnato in teatro a Genova con il debutto dello spettacolo “Il grigio”, una versione recital del capolavoro di Gaber e Luporini - arriva al suo terzo anno alla guida del talent, mentre Pupo - sempre sulla cresta dell’onda con i suoi concerti tra Stati Uniti e Russia - fa invece il suo esordio nei panni di giudice. La coppia difende la vecchia generazione, determinata però a dare del filo da torcere agli avversari.Al timone dello Strafactor nella sua fase live in onda dal 25 ottobre è confermata, per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonicaUna sfida all’ultimo colpo che sarà preceduta alle 21.15 dalla prima puntata diche vedrà protagonisti questa settimanaalle prese con le scelte per formare la propria squadra. La prossima settimana sarà invece il turno diPrima di salire sul palco Alessandro Cattelan svelerà ai giudici le proprie categorie. L’accesso all’ultimo step di selezioni sarà deciso dall’agguerrita Sfida delle Sedie. Ogni giudice ha a disposizione solo 5 sedie, ovvero 5 talenti da scegliere, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi e decidere di dare il posto ad un altro concorrente. Solo i migliori 20 avranno la possibilità giocarsi il tutto per tutto agli Home Visit ed essere uno dei 12 protagonisti della gara live di X Factor 2018.