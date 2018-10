di Ida Di Grazia

X Factor 2018, Lodo Guenzi è il nuovo giudice, prende il posto di Asia Argento​

Grazie @XFactor_Italia sarà una bellissima esperienza. Però due parole su #XF12 le voglio esprimere. Prima di tutto voglio dire ad @AsiaArgento che è stata formidabile. Per il resto si comincia. Siate con me. Sarà tutto molto bello.#LodoGuenzi #5ottobre pic.twitter.com/aJMtovUiNU — Lodo Guenzi (@lodoguenzi) 5 ottobre 2018

A poche ore dall'annuncio di Sky,ha pubblicato su Twitter il primo messaggio in veste di nuovo giudice di: «Grazie XFactor sarà una bellissima esperienza. Però due parole le voglio esprimere. Prima di tutto voglio dire adche è stata formidabile. Per il resto si comincia. Siate con me. Sarà tutto molto bello».Insieme al tweet è allegata un'immagine e un commento che entra più nel dettaglio e prova a far luce su chi l'ha accusato di essere incoerente: «Quello come giudice è l'unico provino che avrei potuto passare a X Factor. A Sedici anni ho vistoin tv ripondere a una ragazza che rifiutava un giudizio negativo sostenendo di saper canater. Lui rispose vedi tu canti meglio di Lou Reed...ma io preferisco Lou reed. Credo di essermi appassionato di musica in quel momento, e credo che quello sia il motivo per cui ho passato sei anni sui palchi. (...) X Facot è una strada molto veloce, molto pericolosa ma illuminata. (...) Da sempre la nostra vocazione è portare l'alterità nel sistema, non fare gli eremiti che parlano solo a chi se lo merita.(...) se sai chi sei puoi andare ovunque. (...) tre anni fa scrissi nasci rockstar muori giudice a un talent show. E' uno dei miei pezzi preferiti (...). Credo che Asia sia stata bravissima e ho la fortuna di ereditare una squadra splendida scelta da lei, e qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà fondamentalmente merito suo. (...) Si comincia. Siate con me. Sarà bello».