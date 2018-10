X Factor 2018, i Maneskin "tornano a casa" e illuminano la prima puntata dei live

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Hi everybody, this is» sono i loro i primi super ospiti dei live diche stiamo seguendo su. I vincitori morali della scorsa edizione "tornano a casa", parafrasando il loro ultimo singolo, e infiammano il pubblico dell'X Factor Arena. Se Licitra, il vincitore dell'edizione numero 11 sembrerebbe sparito, loro ci sono e si sentono. Anche sui social l'attesa era tutta per loro.Marlena è la protagonista della prima ballad del gruppo, «ma chi è» chiede Cattelan? A rispondere è il frontman Damiano: «è il contenitore del nostro messaggio, è libertà espressiva , artistica e personale». Possiamo dire che dopo diversi anni di vuoto X Factor ha la sua band da classifica.Dopo i singoli “Morirò da re”, e "Torno a casa" domani esce il primo album dei Maneskinprodotto da Fabrizio Ferraguzzo. Il disco contiene 12 canzoni, 5 in inglese e 7 in italiano, e un duetto con Vegas Jones.A novembre partirà il tour eè disponibile in prima visione su TimVision, This is Måneskin, il docu-film che racconta la storia della band romana, che a poco più di un anno dalla prima apparizione ad X Factor ha conquistato il pubblico italiano ed è tra i protagonisti dello spot estivo di Tim.