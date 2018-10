X Factor 2018, Home Visit: la squadra di Fedez . Gaston abbandona a un passo dai Live

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo quattro sessioni di Audition e due di Bootcamp, i giudici di, questa sera durante glifannole tre scelte definitive sui ragazzi da portare ai. Il primo a partire èche ha portato gliai "THE GARAGE" Studio in Toscana.«Per la prima volta - racconta Fedez - sono molto incerto sul risultato». A consigliarlo su chi portare ai liveSi esibisce per prima, tornata da Los Angeles per trasformare la sua passione per la musica in un lavoro anche in Italia. Porta un pezzo di Katy Perry.La seconda è, che ha conquistato una standing ovation durante il Bootcamp con il brano di Christina Aguilera Ain’t No Other Man., che ha confermato di essere una delle concorrenti più raffinate della sua categoria con una cover acustica di Mad About You degli Hooverphonic, Fedez assegna un brano in italiano di Gianni Morandi. La sua esibizione piace a tutti e tre.è un produttore romano che vanta importanti collaborazioni e che ora ha scelto di diventare protagonista della propria musica.Ultimo a esibirsi èl’italo-argentino busker di professione che gira le strade del mondo portando la sua musica. A Fedez l'esibizione non piace. «Credo che il mio percorso sia fuori di qui - ammette Gaston. Mi dispiace non è una mancanza di rispetto, ma il mio percorso è fuori di qui». «Capisco le remore - spiega Fedez - ma a saperlo prima avrei fatto venire qualcuno che qui ci voleva stare».E' il momento di scegliere, accedono ai live: Matteo Costanzo, Renza Castelli e Naomi Rivieccio. Per Jennifer Milan il sogno si infrange ad un passo dai live.