è una ragazza di 37 anni che ha trovato nella trap il suo sfogo. La cantate che si è esibita nell'ultima puntata diha portato un pezzo di critica sociale ma non ha fatto bene i conti con i giudici diin particolare non ha apprezzato la citazione nel pezzo dima ancheci va giù duro.Simon parte bene: «Devo ringraziare Mara se sono qui - dice - perchè quando le ho inviato il link del canale you tube mi ha risposto che non avrebbe potuto giudicarmi dalle cover ma dagli inediti». Applausi per Mara. Manuel, Asia Argento, Fedez e Mara Maionchi sono curiosi di ascoltare l'inedito "Acqua" che dovrebbe essere una critica sociale e tra le varie citazioni scontate fa il nome di Chiara Ferragni, la neo moglie di Fedez. Ed è proprio Fedez a non apprezzare il testo : «Voglio partire dall'analisi del testo - dice - faccio un pezzo di critica sociale e in sequenza mi citi la Ferragni, uomini e donne, facebook i vegani ecc. in pratica hai pensato cito cose virali nella speranza che mettendo cose insieme possa uscirne qualcosa, ma in realtà non hai comunicato proprio niente».Asia Argento fa le pulci sull'inglese e sulla pronuncia del verbo ‘live’. Manuel ci va giù ancora più duro: «Fare trap a 37 anni, sei un po’ in ritardo per questo genere. Devi essere credibile e non lo sei». A sorpresa, irrompere sul palco il compagno di Simone, che è anche co-autore del brano in difesa della sua fidanzata: «Non puoi dire che una donna a 37 anni è vecchia per cantare», ma peggiora la situazione. Manuel ribatte: «Hai sentito male. Non ho detto che è vecchia per cantare ma che è un po' in ritardo per un genere musicale che è lontano anni luce da un certo tipo di sensibilità». «La trap è un genere prettamente generazionale», prova a farla ragionare Fedez, «Esiste la fantasia» ribatte Simon che alla fine riceve 4 no: «È il sistema che è così,iI nostro pezzo è splendido» commenta prima di andare via.Prossima settimana iniziano i Bootcamp.