X Factor 2018, spunta il nome di Elio in sostituzione di Asia Argento

Giovedìsupartirà la nuova edizione di, ma c'è un mistero da svelare: chi sostituirà? Dopo lo scandalo che ha coinvolto l'attrice accusata di aver pagato 380 mila dollari, il giovane attore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne, si è aperto il toto nomi per la sua sostizione come giudicede talent. Secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, il nome più accreditato, al momento è quello di Stefano Belisari, in arte. Ma non è il solo in circolazione.Insieme al leader della gruppo di Elio e le storie tese", si parla anche di- frontman de "lo Stato Sociale" - oppure diMercoledì mattina, durante la conferenza stampa verrà dipanata la matassa e capiremo anche come la rete ha deciso di muoversi in merito alle puntate precedenti. Ricordiamo infatti che le prime puntate sono state già girate, fino ai Bootcamp. Cosa succederà? Andrà tutto in onda? Ci saranno dei tagli strategici?Chi sostituirà Asia Argento dovrà occuparsi dei Gruppi, mentre, vincitrice in carica con la categoria Over, passa ai più giovani con gli. Ae al neo sposol veterano del tavolo, andranno gliIntanto la Cnn ha deciso di eliminare Asia Argento dagli episodi di Parts unknown, lo show di Anthony Bourdain in cui compare l'attrice, che è stata compagna dello chef morto suicida due mesi fa.