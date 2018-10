X Factor 2018, Fedez perde pezzi: Matteo Costanzo eliminato, giudizio sospeso su Lodo Guenzi

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima puntata dei live disi con conclude con l'eliminazione diche perde al ballottaggio con i. E così, giudice degli Over perde il suo primo pezzo.portano “Sono un ragazzo di strada” de I corvi, mentresi esibisce sulle note de “La descrizione di un attimo” dei Tiromancino. La band scelta da Asia Argento e guidata da Lodo Guenzi si salva, il producer romano deve dire addio, televisivamente parlando, al sogno di emergere e torna dietro le quinte.La prima puntata non riserva sorprese particolari, ma la firma del nuovo direttore artisticosi vede. I cantanti non sono più travolti dalla scenografia ma sono immersi in uno spettacolo essenziale e d'impatto, anche se l'applauso a Tommassini un po' manca.Gli occhi erano inoltre puntati tutti sull'esordio di. Sottolineando come sempre che la scelta di "epurare" Asia Argento sia stata scellerata, Guenzi se la cava, ma con i tempi tv non ci siamo. «Quando sei sul ciglio di un burrone, buttati» è stata questa la frase di esordio, il sostituto di Asia è un fiume in piena, i suoi giudizi sono lunghi, pure troppo. E' solo la prima puntata e c'è tutto il tempo per rifarsi. Per ora giudizio sospeso. I momenti più belli quelli dei super ospiti: ie la star inglese