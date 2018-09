X Factor 2018, quarta puntata: ultimo appuntamento con le Audition, ospite Gazzelle

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e ultimo appuntamento con ledi. Questa sera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), si avvicenderanno sul palco gli ultimi aspiranti concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto per accedere al Bootcamp. Quinto giudice d’eccezione di quest’ultima puntata di audizioni, che seguiremo in diretta su Leggo.it , sarà il giovane cantautore romano indieDa una parte i giudici –– avranno il difficile ruolo di mandare avanti solo i più meritevoli e i più talentuosi, dall’altra Alessandro Cattelan, sarà sempre il primo ad incontrare i concorrenti pronti a salire sul palco.Saranno in tanti i concorrenti che, cresciuti in Italia, provengono da paesi lontani come: Argentina, Iran, Cina e Burkina Faso e che presenteranno sia inediti, sia cover interpretate in maniera originale. Spazio anche a chi per anni ha preferito la carriera di compositore e producer e che ora è pronto a mettersi in gioco sul palco di X Factor, per l’inedito lontano dai luoghi comuni presentato da un concorrente di origini sarde e per la rielaborazione di Tu si ‘na cosa grande di Domenico Modugno realizzata da un duo dark elettronico. Per passare con almeno tre sì è necessario proporre una performance convincente e dimostrare al tempo stesso una grande personalità.Prossimi appuntamenti:Bootcamp: 4 e 11 ottobre in esclusiva su Sky Uno, (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)Home Visit: 18 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)X Factor 2018 – Live: in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)