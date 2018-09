Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il mistero sul giudice che sostituiràsi infittisce. Dai vertici di Sky non è arrivata nessuna comunicazione e nell'ultima puntata di, la Argento è stata una delle protagoniste indiscusse. Quest'oggi poi il tweet misterioso dell'attrice «I sogni son desideri» accende le speranze dei fan del talent.Nonostante l'intervista che Jimmy Bennet ha rilasciato domenica sera adidove ha parlato della presunta molestia sessuale da parte Asia Argento, il numero di fan che vuole vedere l'attrice tra i banchi dei giudici di X Factor cresce di ora in ora. C'è chi ha addirittura lanciato una petizioneper convincere gli autori del programma .Questa mattina una fan page di Asia Argento ha twittato: «Buongiorno a tutti, questa notte ho fatto un sogno, che sarebbe arrivato il comunicato di X Factor con la decisione di reinserire Asia Argento ai live. Chissà….» La Argento non hsolo ha ritwittato il post ma ha scritto un messaggio misterioso: «Che strano, ho fatto anche io lo stesso sogno. “I sogni son desideri”». Che sia la conferma che tutti stavano aspettando? Rivedremo ai live Asia Argento al bancone dei giudici insieme a?.C'è da dire che anche gli artisti della categoria Gruppi scelti proprio da Asia Argento come riferisce il settimanale Chi, avrebbero chiesto di poter andare avanti con il proprio giudice.