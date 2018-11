X Factor 2018, sesto live: ospiti Giorgia, Jonas Blue e Liam Payn. Naomi a rischio uscita

Giovedì 29 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

​La strada verso il successo per i 7 concorrenti ancora in gara apassa ilin onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno. Tra gli ospiti di questa settimana, acclamato dj e produttore discografico inglese che presenterà il suo nuovo singolo 'Polaroid' sul palco della X Factor Arena insieme aTra i giudicicontinua a guidare la classifica dall’alto di squadra ancora al completo in gara: il frontman degli Afterhours non ha infatti mai perso una sola delle sue 3 talentuose Under Donne.lo segue da vicino a quota 2 nella squadra degli Under Uomini, mentre, che la scorsa settimana ha perso Renza Castelli, è rimasto con una sola concorrente Over, proprio comecon i suoi Gruppi.Dopo l’ultimo Live in cui ha conquistato i giudici e il pubblico con l’inedito “La fine del mondo”,si prende il primo posto sulla lavagna del vincente di XFactor 2018: per gli analisti di Stanleybet.it il rapper scavalca nelle quote Martina Attili (a 3,50) e Sherol Dos Santos (a 5,00) e si piazza a 1,90. Ai piedi del podio i Bowland, più lontani a 8,50. L’eliminazione di Naomi è l’ipotesi più probabile (a 1,55), ma rischiano anche Luna (a 2,75) e Leo Gassman (a 3,50). Con la squadra delle Under Donne ancora al completo, Manuel Agnelli si conferma favorito a 1,70, seguito dalla coach degli Under Uomini, Mara Maionchi, a 2 volte la posta. Lodo Guenzi, leader dei Gruppi e al suo esordio come giudice, vale 8,50, mentre Fedez chiude il tabellone a 20,00.Due le manche previste per questa puntata: orchestrale la prima, nella quale ciascun concorrente canterà una cover riarrangiata ad hoc, mentre la seconda sarà un medley corale di tutti gli inediti in gara, ovvero tutti i concorrenti canteranno sul palco uno dopo l’altro un passaggio del proprio brano.canterà The Monster di Eminem featuring Rihanna,presenterà Turning Tables di Adele mentresi esibirà sulle note di Hyperballad di Bjork., reduce dal ballottaggio che lo scorso giovedì l’ha vista prevalere su Renza, sua compagna di squadra - Fedez ha affidato Look At Me Know di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes.Mara Maionchi torna ad assegnare un pezzo di classic rock in inglese ad, che si esibirà con Starway to Heaven dei Led Zeppelin, mentreinterpreterà il brano di Jovanotti La terra degli Uomini.Infine iintoneranno Seven Nation Army dei The White Stripes.invece è l’occasione per riascoltare gli inediti: Luna con Los Angeles, Sherol Dos Santos con Non ti avevo ma ti ho perso e Martina Attili con Cherofobia. Naomi porta Like The Rain (Unpredictable); Anastasio rapperà la sua La fine del mondo, Leo Gassmann canterà Piume. Infine i Bowland ripresentano Don’t Stop Me.