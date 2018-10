X Factor 2018, Anticipazioni: Asia Argento e Mara Maionchi nella seconda puntata di Bootcamp

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo, questa sera Nella seconda puntata dedicata aiditocca ascegliere i rispettivi 5 concorrenti da portare agliIl penultimo appuntamento con le selezioni del talent Sky prodotto da Fremantle si apre con l’annuncio da parte di Alessandro Cattelan delle categorie ai due giudici protagonisti di questa puntata.guiderà gliSi esibiranno poi i 12 concorrenti di ciascuna squadra. Solo 5 di loro potranno accedere all’ultima fase di selezioni giocandosi il tutto per tutto durante la Sfida delle 5 Sedie, dove non basta conquistarne una ma bisogna dare il meglio per tenerla fino alla fine. La probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo switch, ovvero per il cambio con un altro concorrente, è possibile fino alla fine. Per quanto riguarda la categoria Gruppi, assisteremo allo switch anche dei giudici: Lodo Guenzi comela scorsa settimanasostituirà Asia Argento durante i Live.Un cambio di guardia che mette in allerta i bookmaker. La squadra delle, selezionata da Manuel Agnelli giovedì scorso già convince gli analisti di Stanleybet.it, che offrono il leader degli Afterhours come vincente a 1,80. Completato anche il team degliaffidato a Fedez, che mai si era cimentato con questa categoria: la conquista del talent show vale 3,50. Stessa quota per la veterana Mara Maionchi, che deve ancora selezionare gli Under Uomini per gli Home Visit. Lodo Guenzi, chiamato in corsa a sostituire Asia Argento dovrà guidare i Gruppi (che devono ancora essere scelti dall’attrice), ma il successo è lontano a 4,50.Al termine della puntata continuano le selezioni di, che vede contrapposti in una sfida senza esclusioni di colpi, due generazioni:da un lato studiano le scelte degli avversari per selezionare i 5 “big” delle passate edizioni, mentre laè concentrata a formare la propria squadra scegliendo i 12 concorrenti che parteciperanno ai Live. Al timone dello Strafactor c’è per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonica