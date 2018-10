X Factor 2018, anticipazioni: profilo instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin, Rita Ora e Sting

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Partiranno il 25 ottobre i live show di, in onda, per 8 serate, dalletutti i giovedì in diretta e in esclusiva su(canale 108). Questa mattina alacon tutte le novità e le anticipazioni della nuova edizione che come direttore artistico il giovanissimoTra i super ospiti previsti iAnche quest’anno il palco di X Factor ospiterà grandi protagonisti della musica nazionale ed internazionale: si comincia daiche risalgono sul palco che li ha visti affermarsi, dove presenteranno il singolo “Torna a casa”, disco d’oro in sole due settimane, che anticipa il nuovo album in uscita “Il ballo della vita”. Grande attesa anche per l’ospite internazionale della: la pop starche pubblicherà il prossimo 23 novembre il suo secondo album, “Phoenix”. Per la prima voltapartecipa ad un talent show italiano portando sul palco di X Factor Italia una delle carriere più lunghe e di maggior successo al mondo. X Factor ospiterà in esclusiva uno dei pilastri della musica internazionale e il suo collega e partner discografico, tra i maggiori rappresentanti della scena reggae mondiale. I due artisti presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo “Gotta Get Back My Baby”, tratto dal fortunato album “44/876", scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti. Ci sarà anche la: i protagonisti dello Strafactor, autori del tormentone “British” e oggi in radio con il nuovo singolo “Cambiare Adesso”, hanno da poco pubblicato l’album “Trap Lovers”, andato subito in vetta alla classifica. Non poteva mancare Fedez che svestirà i panni del giudice per salire sul palco e presentare il suo ultimo lavoro. Ritorno a casa anche perche canterà il nuovo singolo “Complici” featuring, primo brano estratto dal suo disco di inediti “Cenerentola” uscito lo scorso 14 settembre, che presenterà in 3 anteprime live: a Milano (3 dicembre), Livorno (5 dicembre) e Roma (10 dicembre). Attesissimi iche hanno appena pubblicato il loro ottavo album dal titolo “8” e da dicembre saranno in tour in Europa, in Italia da febbraio., l'hitmaker del momento, arriva per presentare l'attesissimo “BLUE”, il suo nuovo album in uscita il 9 novembre. Insieme a lui anche, per la primissima volta in Italia, con cui performerà sul palco di X Factord', il singolo attualmente in rotazione radiofonica e che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. In arrivo anche altre grandi star della musica italiana ed internazionale per la finalissima che si terrà al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre.Il tempo per decidere è terminato. La 12esima edizione dientra nel vivo e porta sul suo ambitissimo palco 12 nuovi talenti divisi come di consueto in 4 squadre:– il veterano al tavolo dei giudici – guiderà glie con lui ci sarà anche quest’anno il producer. Il rapper ha scelto per la sua squadra, il produttore che da anni lavora per altri musicisti e che ha finalmente scelto di diventare protagonista della propria musica;che al Bootcamp ha conquistato una standing ovation con il brano di Christina Aguilera “Ain’t No Other Man” eche ha confermato di essere una delle concorrenti più raffinate della sua categoria con una cover acustica di “Mad About You” degli Hooverphonic. Mara Maionchi - la regina della discografia italiana - sarà invece il capitano degliaffiancata dal producere con in squadra, diciannovenne romano, nipote e figlio d’arte, che al Bootcamp si è visto tributare una standing ovation per la sua interpretazione di “Kurt Cobain” di Brunori Sas; il crooner sedicenne, a cui piace accompagnare la sua voce “black” al pianoforte, e il rapper campano, che ama scrivere i suoi testi e ha impressionato giudici e pubblico con una originale reinterpretazione di “Generale” di Francesco De Gregori.Mentre il rockersarà il mentore delleaffiancato dal producer, la cantautrice sedicenne autrice di Cherofobia, il brano che ha presentato alle audizioni sulla paura di essere felici, e che invece per il Bootcamp ha scelto di esibirsi con una cover complessa, “Life on Mars?” del leggendario David Bowie; la giovanissimache alle audizioni ha dimostrato di essere però un’artista molto versatile per la sua età, cantando e rappando al pianoforte sulle note di un mash up tra “Bang Bang” di Nancy Sinatra e la canzone omonima di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Al Bootcamp ha invece scatenato il pubblico con la sua cover di “Black Widow” di Rita Ora feat. Iggy Azalea. Infinela ventunenne di origini capoverdiane che ha prima sbalordito i giudici con una cover di “And I Am Telling You I'm Not Going” di Jennifer Hudson, tratta dal musical Dreamgirls, e ha poi cantato “Listen” di Beyoncé portando tutti alle lacrime. Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale farà il suo esordio a X Factor in veste di giudice titolare della categoria, in sostituzione di. Guenzi può contare sull’aiuto del producerper lavorare con Gruppi:la band influenzata dal rock e il pop inglesi degli anni ‘90/’00;che al Bootcamp hanno entusiasmato i giudici e fatto alzare in piedi il pubblico con “I Miss The Misery” degli Halestorm; e il trio iranianola band che “disegna” con i suoni e che al Bootcamp ha cantato “Maybe Tomorrow" degli Stereophonics conquistando tutti.In ogni live le sfide si faranno sempre più insidiose e i quattro giudici sanno che d’ora in poi anche il più piccolo errore potrebbe pregiudicare la vittoria. Obiettivo per tutti arrivare sul palco del Mediolanum Forum di Assago, dove si terrà la finalissima tra i 4 migliori artisti di questa edizione. A tenere le fila dello show per l’ottavo anno consecutivo Alessandro Cattelan, che detterà il ritmo della gara con il suo inconfondibile tocco di ironia e impeccabile competenza.Da venerdì 19 ottobre alle 19.40 è partitoche ha visto il debutto alla conduzione di, il duo pop più amato dalle nuove generazioni, che accompagnerà i concorrenti lungo tutto il loro percorso fino alla finale del Mediolanum Forum, confrontandosi con loro e sostenendoli in un viaggio di cui conoscono bene le incognite e le sfide.Altra novità di questa edizione è che i concorrenti vivranno un rapporto più stretto con il pubblico: ognuno di loro, infatti, potrà raccontare l’esperienza nel programma dal proprio punto di vista pubblicando contenuti su un proprioe interagendo con i fans attraverso i commenti e i messaggi.Un racconto in soggettiva che darà al pubblico un’ulteriore possibilità per scoprire il dietro le quinte dello show: le prove, i brani assegnati e la vita quotidiana nel loft saranno raccontati per la prima volta dai protagonisti, che potranno così far sentire la loro voce non solo sul palco e nel daily ma anche in rete.Dal lunedì al venerdì sarà possibile seguire i protagonisti nella preparazione delle sfide e nella vita di tutti i giorni nel loft, nelle sale prove e in teatro. Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato. In onda dal 27 ottobre, ogni sabato alle 19.40 su Sky Uno.